1 Verkehrsschneise und stauanfällig: die B 14 mitten in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif /Piechowski

Nicht nur auf der B 14 in Stuttgart herrscht häufig Stillstand. Auch der Umbau der Verkehrsschneise kommt nicht voran. Seit gut zwei Jahren liegt ein Wettbewerbsergebnis vor, das die Richtung weisen soll. Sichtbares ist bisher nicht rausgesprungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit viel Euphorie ist im September 2020 der internationale städtebauliche Wettbewerb „Neuer Stadtraum B 14“ zu Ende gegangen. Fritz Kuhn (Grüne), damals noch Oberbürgermeister, lobte den siegreichen Entwurf der Arbeitsgemeinschaft asp Architekten GmbH/Koeber zusammen mit StetePlanung als „visionär und bedeutsam für die gesamte Stadt“. Passiert ist seitdem nicht viel und die von nicht wenigen erhoffte Heilung der Stadt an dieser Stelle drohte in Vergessenheit zu geraten. Einem Vorstoß der Fraktionsgemeinschaft Puls im Gemeinderat ist es zu verdanken, dass das Thema wieder diskutiert wird. Die Stadträte mussten sich allerdings in Geduld üben. Ihr Antrag stammt vom August 2022, debattiert wurde erst jetzt.