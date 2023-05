1 Parkhäuser in der Innenstadt: unverzichtbar oder doch zu viele Kapazitäten? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stadträte billigen mit großer Mehrheit den schrittweisen Umbau zur lebenswerten Innenstadt in Stuttgart. Schelte gibt es für den abwesenden OB Frank Nopper.









Stuttgart - Der weitgehende Umbau der Stuttgarter Innenstadt zu einer autofreien Zone ist im Gemeinderat überwiegend konsensfähig. Gegen die Stimme des AfD-Stadtrats Kai Goller billigte der Ausschuss für Stadterneuerung am Dienstag das vom Dortmunder Planungsbüro Planersocietät entwickelte Konzept. Die Pläne sehen etwa den Abbau von 350 oberirdischen Stellplätzen innerhalb des Cityrings, versenkbare Poller an einzelnen Straßenabschnitten und die rasche Einführung eines Tempolimits von 20 Stundenkilometern in der City vor.