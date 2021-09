1 Mächtige Bäume am Boden und ein zertrümmerter Waldarbeiterwagen in Leonberg-Höfingen – Täter unbekannt. Foto: Polizei Ludwigsburg/Archiv

Seit einem Jahr sägt ein Unbekannter willkürlich Eichen, Buchen und andere Gehölze in der Region um. Der Schaden ist immens: 39 Bäume sind tot. Kann die Polizei den Fall noch lösen – oder geht die Serie weiter?















Link kopiert

Renningen - Was Mitte August in einem Wald in Renningen im Kreis Böblingen passiert ist, klingt auf den ersten Blick nicht allzu besorgniserregend: Zwei Bäume wurden gefällt, einer davon fiel auf eine Schranke, die dabei kaputt ging. Und doch ist die Polizei aus mehreren Gründen alarmiert: Die Bäume wurden ohne Sinn und Zweck gefällt – und das weckt schlechte Erinnerungen an andere, ungelöste Fälle.

Was man von der Tat im Renninger Mittelwäldle weiß, ist folgendes: Sie ereignet sich zwischen 18 Uhr am 18. August und 6.45 Uhr am 19. August nordöstlich des Bergwaldweges. Der Täter nutzt eine leistungsstarke Motorsäge mit einem langen Schwert. Damit fällt er eine 150 Jahre alte Eiche und eine 100 Jahre alte Buche, die er liegen lässt. Der finanzielle Schaden: etwa 8000 Euro.

Nicht nur die Polizei rätselt über das Motiv

Was man nicht weiß: Ob die Tat jemals aufgeklärt werden kann. „Das ist eine ganz schwierige Sache“, sagt Peter Widenhorn, der Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums, wo bereits sieben weitere offene Fälle von Baumfrevel liegen.

Das erste Mal schlägt der Täter vor ziemlich genau einem Jahr zu, im Steigwald zwischen Hemmingen und Eberdingen im Kreis Ludwigsburg. Zwischen 12 Uhr am einen Tag und 13 Uhr am darauffolgenden sägt er sechs Buchen, eine Eiche und eine Fichte um. Die Bäume waren teilweise 150 Jahre alt. Am selben Wochenende fallen dem Unbekannten auch im Wald von Ditzingen-Heimerdingen drei Bäume zum Opfer. Zehn Tage später, Mitte September, fällt der Täter zwischen Renningen und Leonberg eine Rotbuche, eine Traubeneiche und eine Douglasie.

Stümper am Werk – oder doch nicht?

Die Fälle von Baumfrevel, mit denen die Polizei üblicherweise zu tun hat, sind oft die Folge von Nachbarschaftsstreits. Die Birke von Herr A. saut mit ihren Blättern und Würstchen den Vorgarten von Familie B. ein – Wurzelanlauf anbohren, Benzin injizieren, die Sache wird sich erledigen. Oder der Walnussbaum an der Grundstücksgrenze verhindert den Bau einer Gartenhütte – Rinde ritzenund entfernen, Hindernis beseitigt.

Das ist auch brutal und verboten, aber „aufklärungsfreundlicher“, wie es Peter Widenhorn formuliert. Weil es meistens jemanden gibt, der jemanden verdächtigt. Bei den Baumfreveleien, die die Polizei im Kreis Böblingen und Ludwigsburg beschäftigen, gibt es nur einen Verdacht – und der hilft noch nicht weiter: Dass alle Taten sehr wahrscheinlich vom selben Täter begangen worden sind.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Was ein Baum-Manager macht

Davon geht die Polizei aus, weil allen Vorfällen das gleiche Muster gemeinsam ist: Die Bäume wurden einfach liegen gelassen und sie wurden ziemlich stümperhaft gefällt. Die Motorsäge, sagt Peter Widenhorn, musste offensichtlich mehrfach angesetzt werden. Und anfangs gibt es einen klaren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang: Alle Bäume fielen rund um das Strohgäu innerhalb weniger Wochen.

So war es jedenfalls – inzwischen ist es nicht mehr so. Der zeitliche Zusammenhang erscheint zunehmend rätselhaft. Im Oktober fallen in Heimerdingen erneut Bäume, sieben Stück; zwei Buchen, zwei Eichen, zwei Kirschen, eine Douglasie. Mitte November müssen im Höfinger Wald in Leonberg sieben Buchen und zwei Eichen dran glauben. Und nach einer, wenn man so will, Pause geht es im Frühjahr 2021 weiter.

Im Februar werden in Altdorf fünf Bäume umgesägt. Im März folgen zwei Douglasien in Ditzingen. Und dann, nach rund fünf Monaten ohne Baumfall, liegen Mitte August die beiden Bäume in Renningen am Boden und auf der Schranke. „Wir treten ziemlich auf der Stelle“, sagt Peter Widenhorn. Was daran liegt, dass eine Ermittlung eigentlich nicht möglich ist. Es gibt keine nennenswerten Spuren. Zeugen gibt es auch keine. Die umgesägten Bäume wurden von Förstern oder Passanten auf Dienst- oder Spaziergängen gefunden. Wann genau sie fielen, ist unbekannt. Gesehen oder gehört hat niemand etwas. Oder es hat sich zumindest niemand gewundert, als im Wald eine Motorsäge kreischte.

Hasst der Unbekannte Bäume? Oder hat er Spaß am Sägen?

Und was ein Motiv angeht, da sieht es noch unklarer aus: Der Täter könnte aus Rache handeln oder aus jugendlichem Übermut oder weil er psychisch auffällig ist, analysierte der Profiler Adolf Gallwitz vorigen Herbst. Oder weil er Bäume hasst oder weil er einfach Spaß am Sägen hat, überlegt Peter Widenhorn. Alles sei denkbar. Vielleicht sogar, dass doch unterschiedliche Täter am Werk sind? Im jüngsten Fall in Renningen zumindest wurden die Bäume nicht mehr stümperhaft umgesägt, sondern ziemlich fachmännisch. „Da weiß einer, was er getan hat“, sagt Widenhorn, der dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Inzwischen sind dem Unbekannten 39 Bäume zum Opfer gefallen. Den Schaden inklusive Schranke und zwei ebenfalls erschlagenen Bauwagen beziffert die Polizei auf mindestens 40 000 Euro.

Abenteurer mit schlechtem Gewissen

Im Juni keimte kurz Hoffnung auf. Zwei Jugendliche stellten sich der Polizei. Sie hatten in einem Wald in Altdorf sieben Bäume gefällt. Mit dem bekannten Baumfrevel hatte dieser Fall allerdings nichts zu tun, wie sich herausstellte. Die Buben hatten aus den Bäumen eine provisorische Waldhütte gebaut und eine kleine Brücke über einen Bach – und bald darauf ein schlechtes Gewissen bekommen.