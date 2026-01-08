«Das erscheint mir schon ein bisschen abwegig»: Auch einer von Kai Wegners Amtsvorgängern als «Regierender» wundert sich über dessen Verhalten beim Stromausfall.
Berlin - Berlins früherer Regierender Bürgermeister Walter Momper übt deutliche Kritik am Verhalten des jetzigen Regierungschefs Kai Wegner, der zu Beginn des großflächigen Stromausfalls Tennis spielen ging. "Er hat die Dimension der ganzen Geschichte nicht erkannt", sagte der Sozialdemokrat Momper der Deutschen Presse-Agentur über den CDU-Politiker.