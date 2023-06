4 Die beiden AVL-Scouts Claudia Beg und Tim Krawczyk sind mal wieder fündig geworden. Je nach Zustand der Tonne setzt es Sprühkreuze und Wimpel. Foto: Ralf Poller/avanti

Die Wertstoff-Scouts der Abfall-GmbH finden beim Rundgang in Pleidelsheim sogar Masken und positive Corona-Schnelltests.









Kreis Ludwigsburg - Etwas Ekliges kann Claudia Beg immer begegnen, wenn sie einen Tonnendeckel anhebt. Als Scout der kreiseigenen Abfallgesellschaft AVL ist sie einiges gewohnt. „Ich habe auch schon gebrauchte Präservative gefunden“, erzählt sie an diesem Mittwoch um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Sportgelände in Pleidelsheim. Dort ist sie mit ihrem Kollegen Tim Krawczyk bereits seit 6.30 Uhr auf den Beinen, um Fehlwürfe in den herausgestellten Tonnen für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) festzustellen.