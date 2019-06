5 Wer hat sich besser geschlagen, Werner Spec (rechts) oder Matthias Knecht? Foto: factum/Weise

Die große Talkshow zur OB-Wahl von StZ und STN in Ludwigsburg hat die Unterschiede zwischen Werner Spec und Matthias Knecht deutlich gemacht. Wie fanden die Zuschauer diesen Schlagabtausch?

Ludwigsburg - Am Sonntag findet der erste Wahlgang statt: Wer soll Oberbürgermeister in Ludwigsburg werden? Werner Spec und Matthias Knecht sind am Donnerstag bei der Talkshow zur OB-Wahl im Scala aufeinander getroffen zum Duell, moderiert von StZ/STN-Redaktionsleiter Tim Höhn und seinem Stellvertreter Rafael Binkowski. Es war ein spannender Schlagabtausch anderthalb Stunden lang, es ging um die Stadtbahn, die Wohnungsmarktkrise und den Verkehr. Vor allem aber um die Frage, was der richtige Regierungsstil ist im Ludwigsburger Rathaus.

Die Reaktionen der Zuschauer

Wie haben die 450 Zuschauer diese Duell erlebt? Wer hat sich in ihren Augen besser verkauft? Die Redaktion hat nach dem Veranstaltung Stimmen eingefangen und Meinungen erfragt. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und lesen Sie, was die Menschen zu diesem Aufeinandertreffen gesagt haben. Es war die letzte Großveranstaltung vor der Wahl am 30. Juni, jetzt haben die Wähler das Wort. OB-Wahlen in Ludwigsburg waren in der Vergangenheit häufig spannend. Es wird interessant, weil auch der Student Jakob Novotny einen aktiven Wahlkampf geführt hat und mit vielen Stimmen der jungen Generation rechnen kann.