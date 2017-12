Umfrage zur Eröffnung in Stuttgart Kaufen Sie bei Primark ein?

Von Heidemarie H. Hechtel 05. Dezember 2017 - 17:05 Uhr

In Stuttgart hat am Dienstag eine zweite Filiale der irischen Modekette Primark eröffnet. Wir haben uns umgehört, was die Bürger davon halten.





Stuttgart - Die Preise sind konkurrenzlos günstig, die Informationen über die Produktion der Mode in Asien erschreckend. Wie denken Verbraucher darüber, dass das irische Unternehmen Primark jetzt in der City ein zweites Haus, im ehemaligen Karstadt-Gebäude, eröffnet hat? Wir haben Passanten gefragt, was sie von der irischen Modekette halten und ob sie dort auch einkaufen gehen? Das Ergebnis: Die Meinungen gehen weit auseinander.

