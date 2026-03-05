Es wieder passiert: die CDU hat ihren Vorsprung in Umfragen vor einer Landtagswahl aufgebraucht. Trotzdem ist noch alles offen, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah.
Es ist wieder passiert. Die CDU hat in einem Landtagswahlkampf ihren komfortablen Vorsprung gegenüber den Grünen verspielt. Noch im Oktober lagen die Christdemokraten neun Prozentpunkte vor den Grünen. Jetzt ist der aufgebraucht. In der letzten Umfrage vor der Landtagswahl stehen die beiden alten und vermutlich auch neuen Koalitionspartner bei 28 Prozent.