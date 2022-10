1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) muss weiter im Krisenmodus regieren. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Krisen ballen sich vom Krieg in der Ukraine über die Energiekrise bis zu Corona – und die Politiker mühen sich mit der richtigen Reaktion. In dieser aufgeladenen Situation fällt es der Landesregierung um Winfried Kretschmann zunehmend schwer, die Bürger zufrieden zu stellen. Im März dieses Jahres waren noch sechs von zehn (57 Prozent) Baden-Württemberger zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Aktuell ist weniger als jeder Zweite (44 Prozent) zufrieden, während 54 Prozent mit der Regierungsleistung unzufrieden sind.

Dies ist eines der wichtigsten Ergebnisse des neuen BWTrend, der landespolitischen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von Stuttgarter Zeitung und SWR.

Für die grün-schwarze Koalition ist es die bislang schlechteste Bewertung der Regierungsarbeit im BWTrend. Einen Regierungszuspruch von weniger als 50 Prozent gab es im Südwesten zuletzt im November 2011 unter Grün-Rot, einen noch niedrigeren Zufriedenheitswert für eine baden-württembergische Landesregierung nur im März 2011 unter Schwarz-Gelb.

Nur die AfD profitiert von der Krisenstimmung

Der Stimmungswandel schlägt allerdings wenig auf die parteipolitischen Präferenzen durch, nur die AfD kann erkennbar profitieren. Wenn am Sonntag der Landtag neu gewählt würde, kämen die Grünen auf 27 Prozent. Sie hätten damit einen Prozentpunkt weniger als bei der letzten Umfrage im April, könnten sich aber knapp als stärkste Kraft behaupten. Die in Stuttgart mitregierenden Christdemokraten hätten einen Wählerrückhalt von unverändert 26 Prozent.

Ebenfalls unverändert zum Frühjahr liegen die Sozialdemokraten mit 15 Prozent. Dagegen verbessert sich die AfD in Baden-Württemberg auf 13 Prozent (plus 4), während die Liberalen mit 9 Prozent etwas schlechter liegen als zuletzt im April (minus 2). Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 10 Prozent (minus 1), darunter die Linkspartei mit 3 Prozent.

Werte für Kretschmann und Strobl deutlich schlechter als bisher

Die gewachsene Skepsis gegenüber der Landespolitik äußert sich auch in der Bewertung des politischen Spitzenpersonals. Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann führt zwar weiterhin die Liste der populärsten Landespolitiker in Baden-Württemberg an. Mit 54 Prozent (minus 6 zur letzten Umfrage) fällt sein Zuspruch jedoch auf den niedrigsten Wert seit Übernahme des Ministerpräsidentenamtes.

Mit 24 Prozent (minus 9) ebenfalls rückläufig ist der Rückhalt für Thomas Strobl. Der CDU-Innenminister, der auch nach Einstellung eines gegen ihn eröffneten Ermittlungsverfahrens politisch unter Druck steht, fällt auf seinen bisher schlechtesten Wert im BWTrend.