Umfrage zum Warnstreik in Stuttgart Warum haben Sie mitgestreikt?

Von Riccarda Stiritz 12. April 2018 - 18:13 Uhr

Stuttgart hat am Donnerstag ganz im Zeichen eines Warnstreiks im Öffentlichen Dienst gestanden. Kita, Klinikum und Öffentlicher Nahverkehr waren betroffen. Doch was sagen die Streikenden?





Stuttgart - Wie komme ich zur Arbeit, wenn die Stadtbahnen nicht fahren? Diese Frage haben sich am Donnerstag nicht nur viele Stuttgarter Bürger gestellt. Doch während die einen improvisieren mussten, hatten andere ein ganz klares Ziel an diesem Tag vor Augen. 6500 Teilnehmer hatte die Streikkundgebung auf dem Schlossplatz. Riccarda Stiritz und Lara Peters haben dort Streikende in Stuttgart befragt, wie sie den Streiktag erlebt haben.