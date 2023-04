1 Unsere VfB-Umfrage brachte ein deutliches Bild Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Umfragen unter Fußballfans sind immer eine Momentaufnahme. So auch unsere aktuelle rund um die Lage beim VfB Stuttgart. Möglicherweise wäre sie völlig anders ausgefallen, hätten wir sie direkt bei der Vorstellung von Sebastian Hoeneß gestellt. Und nicht erst einige Tage später, als der Club mit dem bereits vierten Trainer der Saison auf zwei Siege in Folge – je einen in Pokal und Liga – zurückblicken konnte.

Dennoch ist die aktuelle Umfrage, an der sich innerhalb 24 Stunden über 4000 Personen beteiligt haben, ein durchaus repräsentatives Stimmungsbarometer rund um die Weiß-Roten, die am Samstag Borussia Dortmund empfangen (15.30 Uhr, Liveticker). Das sind die Ergebnisse im Detail.