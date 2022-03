1 Der VfB gibt sich weiter kämpferisch, tritt geschlossen auf – holt aber kaum Punkte. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Stuttgart - Es ist erst wenige Wochen her, da wollten wir von unseren Lesern wissen, ob das noch was wird mit dem VfB und dem Klassenerhalt. Weit über 8 000 Personen nahmen an unserer letzten Fanumfrage teil – eine starke Beteiligung. Das Ergebnis war eindeutig. Fast exakt zwei Drittel aller Teilnehmer waren sich sicher: Ja, das packt der Club noch.

Nun ist einige Zeit vergangen. Einige Nackenschläge musste das Team seither einstecken. Die Lage ist weiterhin bedrohlich, der vierte Abstieg der Vereinsgeschichte droht. Der VfB ist Tabellen-17. Wir wollen daher wissen, wie unsere Leser heute denken.

Machen Sie mit bei unserer großen Fanumfrage. Die Abstimmung ist bis Donnerstag, 3. März, 12.30 Uhr möglich.