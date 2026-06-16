Umfrage zum Einkaufen: Kunden nutzen Kassen mit Personal lieber als SB-Kassen

Selbstbedienungskassen sind nicht jedermanns Sache. Einige Kunden gehen bevorzugt an klassische, bediente Kassen – andere nicht. Warum eigentlich?
München - Kunden haben in Supermärkten und bei Discountern häufig die Wahl: Trotz der zunehmenden Verbreitung von Selbstbedienungskassen zieht die deutliche Mehrheit klassische Kassen mit Personal vor. Laut einer nach eigenen Angaben repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar werden sie von 67 Prozent bevorzugt. 33 Prozent scannen ihre Waren lieber selbst. Kantar befragte dazu vom 4. bis 8. Juni online rund 1.000 Menschen in Deutschland zwischen 16 und 64 Jahren.