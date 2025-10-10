Wo schmeckt es den Wasen-Besuchern am besten? In welchem Zelt ist das Personal am freundlichsten? Und wo läuft die beste Musik? Das wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen.
Rein ins Dirndl oder die Lederhose und ab auf den Cannstatter Wasen. Auch bei der 178. Auflage des Cannstatter Volksfests sind die acht großen Zelte die Publikumsmagnete. Doch in welchem gibt es das beste Essen? Wo überzeugt der Service? Wer spielt die beste Musik? Dass Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, verdeutlichen die Ergebnisse des zweiten Teils unserer nicht repräsentativen Online-Umfrage.