Wo lässt es sich am besten feiern auf dem Wasen? Und in welchem Zelt gibt es das beste Bier? Unter anderem das wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen.
Ein paar Tage dauert das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen noch. Viele Besucherinnen und Besucher sind auch in diesem Jahr wieder nur aus einem Grund auf den Rummel geströmt: eines der Festzelte war ihr Ziel. Auch bei der 178. Auflage des Festes waren die wieder gut gefüllt – und auch am letzten Wochenende dürfte das nochmal der Fall sein.