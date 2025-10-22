Von schlechten Lichtverhältnissen bis Kleingedrucktes: Viele Menschen kämpfen im Alltag mit Sehproblemen. Eine Umfrage zeigt: Vor allem für stark sehbeeinträchtigte Menschen gewinnen digitale Sehhilfen an Bedeutung.
Schlechtes Licht im Restaurant, winzige Schrift auf dem Beipackzettel oder verblasste Tinte - für viele Menschen wird das Lesen im Alltag zunehmend zur Herausforderung. Eine aktuelle Umfrage von Eschenbach Optik zeigt, wie stark die Bevölkerung in Deutschland tatsächlich betroffen ist und welche Hilfsmittel bereits zum Einsatz kommen.