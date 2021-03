16 Volle Ränge, stimmungsvolle Kurven – exakt ein Jahr ist es her, dass VfB-Fans zahlreich ihrer Mannschaft im Stadion zujubeln konnten. Foto: Baumann

Exakt ein Jahr ist es her, dass der VfB Stuttgart letztmals vor nahezu vollem Haus spielen konnte. Seitdem sind die Fans weitestgehend außen vor – nicht nur in Stuttgart. Wann könnte sich dieser Zustand ändern? Das wollen wir wissen – in unserer Umfrage unter VfB-Fans.

Stuttgart - Ein Jahr ist es her, dass der VfB Stuttgart Arminia Bielefeld im proppevollen Stuttgarter Stadion empfing. Es war das letzte Ligaspiel im deutschen Profifußball mit Zuschauern. Seither wird zwar nach einer Unterbrechung im letzten Frühjahr weiter gespielt, die Ligen laufen auf Hochtouren. Doch prägen leere Ränge das Bild. Die sogenannten Geisterspiele sind es, die den Fans aktuell noch bleiben – mitfiebern nur vor der Mattscheibe erlaubt.

Noch scheint kein Ende in Sicht, auch wenn die Regierung sich stufenweise an Lockerungen herantastet. Von Öffnungskonzepten für sportliche Großveranstaltungen war bisher noch nicht die Rede. Dennoch wollen wir von den VfB-Fans wissen, wann sie mit einer Rückkehr in das Stadion rechnen. In unserer großen Umfrage.

Übrigens: Falls Sie noch einmal in Erinnerungen schwelgen wollen, in unserer Bilderstrecke haben wir einige Impressionen vom Montagabend im letzten März zusammengestellt.