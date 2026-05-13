Umfrage zu Diabetes und Adipositas: Zu wenig Hilfe? Warum Übergewicht oft die Ursache für Diabetes bleibt

Dass starkes Übergewicht das Diabetes-Risiko um ein Vielfaches erhöht, ist hinreichend belegt. Eine neue Umfrage zeigt: Betroffene wissen das meistens - aber in mehr als 40 Prozent der Fälle wird eine gezielte Gewichtsreduktion gar nicht erst angegangen.
Diabetes entsteht selten über Nacht. Bei fast der Hälfte der Betroffenen mit Typ-2-Diabetes geht der Diagnose eine langjährige Geschichte von Übergewicht voraus, bevor der Blutzucker aus dem Ruder läuft. Eine Civey-Umfrage im Auftrag des Pharmaunternehmens Lilly Deutschland unter 1.000 Menschen ab 50 Jahren mit Typ-2-Diabetes und einem Body-Mass-Index (BMI) über 27 zeigt jetzt, wie groß die Lücke zwischen Wissen und Handeln ist.