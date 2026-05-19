Umfrage: Wer ist der Handball-Trainer der Saison im EZ-Verbreitungsgebiet?

Die Wahl zum Trainer der Saison des EZ-Landes war im Handball-Blog „Am Kreis“ über viele Jahre eine schöne Tradition. Der Blog hat im Januar nach 15 Jahren sein Erscheinen eingestellt. Die Leserwahl soll es aber weiter geben, und zwar online über die Homepages www.stuttgarter-zeitung.de oder www.stuttgarter-nachrichten.de. Wie immer werden Kandidaten – von Clubs der Verbandsliga aufwärts – vorgeschlagen und die Leser entscheiden. Die Wahl läuft bis zum kommenden Montag, 25. Mai. Im vergangenen Jahr gewann Veit Wager, der die Männer der SG Hegensberg/Liebersbronn in die Oberliga führte – und Mitte April zurücktrat. Die vier nominierten Trainer, in alphabetischer Reihenfolge:

Daniel Brack (TSV Neuhausen)

Der ehemalige Profi hat das höchste Männerteam der Region einen Schritt weitergebracht. Die Maddogs belegten in der ersten Saison unter Brack Platz sieben mit der besten Punkteausbeute seit Jahren (35:25), was für einen Club dieser Größe in der spiel- und finanzstarken Liga so hoch einzuschätzen ist wie andernorts eine Meisterschaft. Dazu kommt, dass der aus Scharnhausen stammende und in Denkendorf wohnende Brack nicht nur viel Handballsachverstand einbringt, sondern auch mit seiner Persönlichkeit und seinem Regionalbezug bestens zum Verein passt. Der renommierteste Coach beim ambitioniertesten Club – die Konstellation funktioniert tatsächlich. Vor ein paar Jahren hat Brack die Wahl zum Trainer der Saison übrigens schon mal gewonnen, gemeinsam mit Alexis Gula als Coach des TV Plochingen.

Christoph Hönig (TSV Denkendorf)

Das mit dem nächsten Schritt trifft auch auf Christoph Hönig und die Oberliga-Frauen des TSV Denkendorf zu. Zwar verabschiedete sich das Team irgendwann aus dem Aufstiegsrennen und rutschte noch auf Platz fünf ab. Aber Hönig hat das Team weiterentwickelt, das trotz fast permanenter Personalnot attraktiven Handball zeigte – und das alles wiederum unter spannenden Voraussetzungen. Denn Hönig folgte in Denkendorf seinem Vater Ralf als Trainer. Sohn Christoph sah das durchaus als Risiko – überzeugte jedoch, auch durch seine gewinnende und verbindliche Art, die im Team, Verein und Umfeld gut ankommt. In der Saison 2026/2027 wird er zudem für die Denkendorfer Männer in der Verbandsliga selbst zum Ball greifen.

Steffen Klett (TSV Wolfschlugen)

Ein Tor hat den Wolfschlugenern zum Aufstieg in die Regionalliga gefehlt. Nach dem 31:30-Sieg im Hinspiel der Aufstiegsrelegation gegen den HTV Meißenheim verloren sie das Rückspiel mit 34:35. Aber wenn einer ein Team, dessen Ziel nach einem Verjüngungsprozess ein Platz im sicheren Mittelfeld war, so weit führt, dann muss er viel richtig gemacht haben. Als Tabellenzweiter qualifizierten sie sich für die Aufstiegsspiele. Geschafft hat das Klett mit einer Mischung aus Akribie und Leidenschaft. Auch das ist ein Fall, dass ein Trainer und eine Mannschaft bestens zusammenpassen.

Ogu Nwagbara (SG Heli)

Bei den Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn war es noch dramatischer als bei den Wolfschlugener Männern – obwohl das fast nicht geht. Sie glaubten sich schon in der Oberliga und feierten entsprechend, erfuhren dann aber, dass ihnen beim Aufstiegsturnier in Lichtenstein-Unterhausen doch ein Tor fehlte. Stattdessen jubelten die Handballerinnen der SG Ober-/Unterhausen. Die Reaktion von Coach Ogu Nwagbara war typisch für ihn: Kurz ärgern und dann die starke Teamleistung loben. Denn auch hier war der Aufstieg nicht geplant. Dass es die Berghandballerinnen so weit brachten, also über Rang zwei in die Aufstiegsspiele, lag auch daran, dass der frühere nigerianische Nationalspieler und Bundesligaspieler Nwagbara nicht nur sein Fachwissen einbrachte, sondern jede Menge Lockerheit. Mit Spaß zum Erfolg, lautete sein Motto, das die Spielerinnen beherzigten und umsetzten.