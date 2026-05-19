Umfrage: Wer ist der Handball-Trainer der Saison im EZ-Verbreitungsgebiet?

Die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung haben die Wahl. Die Handball-Trainer Daniel Brack, Christoph Hönig, Steffen Klett und Ogu Nwagbara sind nominiert.
Die Wahl zum Trainer der Saison des EZ-Landes war im Handball-Blog „Am Kreis“ über viele Jahre eine schöne Tradition. Der Blog hat im Januar nach 15 Jahren sein Erscheinen eingestellt. Die Leserwahl soll es aber weiter geben, und zwar online über die Homepages www.stuttgarter-zeitung.de oder www.stuttgarter-nachrichten.de. Wie immer werden Kandidaten – von Clubs der Verbandsliga aufwärts – vorgeschlagen und die Leser entscheiden. Die Wahl läuft bis zum kommenden Montag, 25. Mai. Im vergangenen Jahr gewann Veit Wager, der die Männer der SG Hegensberg/Liebersbronn in die Oberliga führte – und Mitte April zurücktrat. Die vier nominierten Trainer, in alphabetischer Reihenfolge: