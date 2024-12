3 Gans? Ente? Oder etwas ganz anderes zum Fest? (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin - Rinderbraten oder Steaks liegen an den Feiertagen in der Gunst der Bundesbürger vorn. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Bei 39 Prozent kommt Fleisch vom Rind an einem der Tage auf die Weihnachtstafel.