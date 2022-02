6 Die Demonstranten fordern eine Ausgrenzung von Russland aus der Weltgemeinschaft. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgart - Furcht vor Demokratie ist ein Zeichen von Schwäche

Schockiert sind Bürgerinnen und Bürger, dass Russlands Präsident Vladimir Putin seinen Truppen befahl, die Ukraine anzugreifen. Viele halten ihn für unberechenbar. Gerade deshalb müsse die Diplomatie weitergehen, meinen sie in einer Umfrage zum Krieg mitten in Europa.

Günter Zerweck, 80, Physiker in Rente, Münchingen

Die Situation ist schwierig – der Krieg könnte noch näher rücken. Die Frage ist, was Putin wirklich will. Er spricht von der Rückkehr zu den alten Grenzen, gleichzeitig hat er innenpolitische und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das kann man letztlich nur im Land lösen, also das russische Volk. Auch auf das diplomatische Geschick der Amerikaner kommt es an, mit der EU will Putin kaum verhandeln. Sanktionen ja, doch welche Wirkung haben sie? Wenn die Russen von Swift abgehängt werden, wirkt sich das auf Gaslieferungen aus. Die EU muss sich im Ganzen einig sein. Ich denke, wir müssen uns auf einen längeren Konflikt einstellen. Wichtig ist, die ukrainische Bevölkerung zu unterstützen.

Monique Gerlach, 33, Stuttgart, Produktmanagerin Süßwarenbereich

Es ist ein Horror! Ich hätte nie gedacht, dass Putin so weit gehen würde, dass er gar das Existenzrecht der Ukraine in Frage stellt. Es ist eine reine Machtdemonstration, er zeigt seine Muskeln! Der Mann ist kaum berechenbar. Wir müssen alles tun, um den Menschen vor Ort zu helfen mit Lieferungen, aber auch, indem wir sie aufnehmen. Auch die Sanktionen sind wichtig, obwohl ich nicht sicher bin, ob sie bei Putin etwas bringen. Ich arbeite in der Süßwarenbranche, da wird viel nach Russland exportiert. Auch daran muss man denken. Parallel dazu dürfen die Gespräche nicht abbrechen. Die Politikerinnen und Politiker stehen vor schwierigen Entscheidungen, ich beneide sie nicht.

Rosemarie Schneck, 73, Stuttgart, Pensionärin

Russisches Militär und Separatisten kommen wohl nicht so schnell voran, wie sie dachten. Ich hoffe, die Ukrainer halten die Stellung – wenn Soldaten-Särge in Russland ankommen, sagen vielleicht die Russen ‚genug’. Putin ist größenwahnsinnig, gar der Chef des Deutsch-Russischen Forums Matthias Platzeck sagte das nun. Er verharrt im alten Denken, will die Ukraine als Vasallenstaat. Ein Nato-Eingriff könnte eskalieren, man muss weiter kommunizieren. Putin bot Präsident Selensky an, im ‚neutralen’ Belarus zu sprechen – ein Witz. Warschau wäre besser. Manche Kiewer sitzen nur mit Täschchen im ‚Bunker’ der U-Bahn. Gut, dass Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp in die Ukraine fährt.

Sebastian Eckhardt, 33, Bauingenieur, Stuttgart

Krieg kennt man sonst aus Nahost oder Afghanistan. Plötzlich ist er nebenan – bedrückend! Trotz der Separatistengebiete in der Ostukraine überraschte mich, dass Putin eine Ukraine-weite Invasion wagt. Mit unglaublicher Propaganda: Drogensüchtige Nazis herrschen in Kiew? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist Jude! Er will, dass die Ukraine EU-Mitglied wird, verständlich, aber derzeit schwierig. Die baltischen Staaten sind es längst, positionieren sich klar gegen Putin. Die Diplomatie darf nicht aufhören, wir müssen den Menschen helfen. Putin fürchtet die Demokratie: Es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn man zu den Waffen greift, weil man dem eigenen System misstraut.

Burak Günes, 31, Gastronom, Mannheim

Es ist schockierend! Aber mal ehrlich: Wir stehen im Prinzip hilflos da und müssen zusehen, was passiert. Plötzlich ist der Krieg mitten in Europa, an der Grenze zu Polen und Ungarn! Die Ukrainerinnen und Ukrainer, 40 Millionen Menschen, sind zum Spielball zwischen Ost und West geworden. Hilfe tut Not. Gut, dass sie angelaufen ist, die Konvois mit Hilfsmaterial fahren. Der Krieg muss schnell eingedämmt werden. Noch sehe ich nicht, wie. Man kann nur hoffen, dass die hohe Diplomatie irgendwie fruchtet. Eine schwierige Lage! Putin geht es um Muskelspiele, es droht kalter Krieg 2.0. Es ist mir unbegreiflich, dass wir im Jahr 2022 nicht schon längst schlauer geworden sind.