Umfrage unter jungen Menschen: „Ohne Alkohol kann ich den Moment mehr genießen“ – Trinkt die Gen Z weniger?

Fast die Hälfte der 18-29-Jährigen trinkt keinen Alkohol mehr, wie ein neuer DKV-Report zeigt. Wir haben die Gen Z in Stuttgart gefragt – und die unterschiedlichsten Meinungen gehört.
Ein Aperol Spritz auf der Karlshöhe, ein Bier auf dem Cannstatter Wasen oder ein Glas Wein in den Weinbergen der Stadt: Stuttgart bietet viele Gelegenheiten für einen Schluck Alkohol im Sommer. Dabei haftet besonders jungen Menschen an, ihre Grenzen auszutesten und gerne über die Stränge zu schlagen. Aber ist dem wirklich so?