11 Schuss ins Glück: In der Nachspielzeit hat Florian Klein (rechts) vor drei Jahren zum 3:2 gegen den 1. FC Nürnberg getroffen und den VfB dem Aufstieg einen entscheidenden Schritt näher gebracht. Foto: Baumann

Mit einem denkwürdigen Sieg beim 1. FC Nürnberg hat der VfB Stuttgart vor drei Jahren den entscheidenden Schritt auf dem Weg zurück in die Bundesliga gemacht. Gelingt das auch diesmal?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wie viele Punkte braucht der VfB Stuttgart in den letzten beiden Saisonspielen der Zweiten Fußball-Liga noch? Drei, vier oder gar sechs? Das vermag niemand so genau zu sagen – klar hingegen ist: Die Stuttgarter sind vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg und dem Parallelduell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV an diesem Sonntag (Anpfiff jeweils 15.30 Uhr) ganz eindeutig im Vorteil. Sie können einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zurück in die Bundesliga machen – so wie vor drei Jahren an gleicher Stelle.