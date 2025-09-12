Umfrage: Teure Lebensmittel - Verbraucher kaufen anders ein

Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Viele Verbraucher haben deshalb ihr Einkaufsverhalten geändert.
Berlin - Die gestiegenen Lebensmittelpreise veranlassen viele Verbraucher laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur dazu, ihr Einkaufsverhalten zu überdenken. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Befragten gab an, ihre Einkaufsgewohnheiten infolge der hohen Preise verändert zu haben. Von diesen wiederum geht rund die Hälfte eigenen Angaben zufolge inzwischen häufiger im Discounter statt im Supermarkt einkaufen.