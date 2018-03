Umfrage Patienten bemängeln fehlende Zeit beim Arztbesuch

Von red/AFP 10. März 2018 - 14:14 Uhr

Die Deutschen sind insgesamt zufrieden mit dem Gesundheitssystem (Symbolbild). Foto: dpa

Laut einer am Samstag veröffentlichen Umfrage sind zwei Drittel der Patienten unzufrieden mit der Behandlung beim Arzt – vor allem, weil sich der Arzt zu wenig Zeit nimmt.

Düsseldorf - Zwei Drittel der Patienten in Deutschland sind einer Umfrage zufolge mit der Behandlung unzufrieden - vor allem, weil der Arzt sich zu wenig Zeit nimmt. 45 Prozent bemängelten in einer am Samstag in Düsseldorf veröffentlichten Erhebung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, dass das Patientengespräch zu kurz kommt.

Jeweils jeder Fünfte kritisiert zudem die Öffnungszeiten der Praxen und hat das Gefühl, vom Arzt und seinen Angestellte nicht ernst genommen zu werden. Insgesamt sind die Versicherten aber mit der Qualität des deutschen Gesundheitssystems zufrieden. Für die Mehrheit (59 Prozent) gehört es zu den drei besten der Welt. Im Vorjahr waren allerdings noch 64 Prozent dieser Ansicht. Rund jeder zweite Befragte bewertet die Versorgung im Krankenhaus als gut oder sehr gut. Immer mehr Menschen informieren sich dabei im Netz, etwa über die Internetseite der Klinik oder Bewertungsportale (jeweils 38 Prozent). Die meisten ziehen aber bei der Klinikwahl nach wie vor ihren Hausarzt (61 Prozent) oder den Freundeskreis zu Rate (42 Prozent).