Umfrage: Mehr Geld für Weihnachtsgeschenke - trotz trüber Aussichten

3 Mehr Geld für Weihnachtsgeschenke (Archivbild) Foto: Anna Ross/dpa

Zum Fest zeigen sich viele Menschen spendabel. Und das, obwohl die Sorgen um die eigenen Finanzen und die Wirtschaft allgemein groß sind. Profitieren dürfte vor allem eine Handelssparte.











Link kopiert



Frankfurt/München - Viele Menschen in Deutschland wollen in diesem Jahr mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben - trotz oder gerade wegen einer weit verbreiteten Krisenstimmung. 566 Euro und damit fast ein Drittel (30 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor sind im Schnitt für Ausgaben zum Fest geplant, wie eine Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint unter 1.200 Konsumenten in Deutschlands großen Einkaufsstraßen am ersten Adventswochenende ergab.