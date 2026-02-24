Umfrage: Jugendliche persönlich zufrieden - Aber düstere Weltsicht

Nur noch ein Drittel der Jugendlichen in Deutschland blickt laut einer Studie optimistisch auf die Welt. Persönlich bleiben viele aber zuversichtlich. Welche Sorgen beschäftigen Teenager besonders?
Berlin - Kriege, Klimawandel und Extremismus drücken auf die Stimmung der Jugendlichen hierzulande: Nur noch etwas mehr als Drittel schaut einer neuen Studie zufolge mit Optimismus auf die Zukunft der Welt. Dies zeigt die neue Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Krankenkasse Barmer. Noch im Jahr 2021 lag dieser Anteil trotz Corona-Krise bei 44 Prozent.