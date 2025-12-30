Umfrage: Jeder Zweite will 2026 spenden - vor allem die Jüngeren

Spenden, Geld anlegen, Schulden tilgen: Die Bundesbürger haben klare finanzielle Vorsätze für das neue Jahr. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern und zwischen Jung und Alt.
Berlin - Wohltätigkeit zählt zu den großen finanziellen Vorsätzen der Menschen in Deutschland für das kommende Jahr. Eine knappe Mehrheit der Bundesbürger (51 Prozent) möchte 2026 spenden, wie eine repräsentative Umfrage der Finanzplattform Raisin zeigt. Davon wollen 17 Prozent unbedingt spenden, 34 Prozent antworteten mit "eher ja".