Die Stuttgarter mit dem höchsten Einkommen leben in ... Wie würden Sie diesen Satz vervollständigen? Menschen im Kessel geben in unserer Umfrage ihre Einschätzung ab.

Wo leben die Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit dem höchsten Einkommen? Das haben wir verschiedene Menschen im Kessel gefragt – und eindeutige Antworten erhalten. Ob jung oder alt: Bei einem Stadtteil waren sich die Befragten einig. Hier gibt’s das Video:

Und wie lautet die korrekte Antwort? Die nicht-repräsentative Umfrage ist Teil unserer neuen Einkommensatlas-Serie. Wir zeigen, in welchen Stuttgarter Nachbarschaften mehr und wo weniger verdient wird. Den Stadtteil mit den meisten gut verdienenden Stuttgarterinnen und Stuttgartern haben wir in diesem Artikel vorgestellt. Spoiler: Killesberg ist es nicht!

Der Datendienstleister infas360 hat für alle rund 300.000 Stuttgarter Haushalte geschätzt, in welcher von sechs Einkommensklassen sie liegen. Wir haben die Daten ausgewertet und zeigen auf unserer interaktiven Karte, wie die Einkommen in Stuttgart verteilt sind. In den meisten Fällen trifft die Schätzung zu, in einem kleineren Teil der Fälle ist sie nahe an der Realität, nur selten liegt die Schätzung merklich daneben.