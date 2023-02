6 Auch nach einem Jahr Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Bestürzung unter den Stuttgartern groß. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Seit einem Jahr herrscht in der Ukraine Krieg. Unter den Stuttgartern herrscht nach wie vor viel Mitleid mit und Entsetzen über die Situation der Menschen vor Ort. Wir haben uns in der Stadt umgehört.









Vor einem Jahr schlugen die ersten russischen Raketen in Kiew und anderen Städten der Ukraine ein, seither herrscht dort Krieg. Weit weg und doch ganz nah. Mit täglichen Bildern und Berichten von Leid und Zerstörung, mit Begegnungen mit Geflüchteten und mit den Debatten über das Für und Wider von Waffenlieferungen an die Ukraine. In der Politik, aber auch in Familien und unter Freunden. Was denken und fühlen die Menschen hier, wollten wir von Passanten in der Innenstadt wissen. Schwierig. Viele winken ab. Zwei Freundinnen, die sich zum Stadtbummel getroffen haben, wollen den Tag genießen und nicht daran denken: „Das legt sich mir zu sehr auf die Seele.“

„Wir sprechen sehr viel darüber“, ist das Ehepaar Regine und Martin Höfflin aus Lichtenwald bereit, an seinen Gedanken und Gefühlen zum Krieg in der Ukraine teilhaben zu lassen: „Das Vertrauen, dass wir in Europa über solche Katastrophen hinweg sind, ist erschüttert“, sagt Martin Höfflin. „Wir dachten doch, das hätten wir hinter uns. Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie dieser Krieg enden soll.“ Mit noch mehr Waffen für die Ukraine? „Die Umkehr von der Überzeugung Frieden schaffen ohne Waffen ist ein Dilemma“, sagen beide. „Man ist so machtlos“, ist Regine Höfflin einerseits resigniert und andererseits hoffnungsvoll überzeugt, „dass Kräfte kommen, die das Unheil abwenden“. Allein schon für ihre drei Kinder und Enkelkinder.

Er sei besonders betroffen, so Nico Ruwe. Denn Leinfelden-Echterdingen, sein Zuhause, habe seit Langem eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Poltawa, die er 1992 besucht habe: „Ich war bei einem Austausch vom Sportverein TSV Musberg und dem dortigen Fußballverein, übrigens die Nummer eins in der ukrainischen Liga, für eine Woche dort, und ich habe auch Kiew besucht. Es sind so liebe Menschen dort, die jetzt so sehr leiden müssen. Jedes Volk“, betont Ruwe, „hat es verdient, in Frieden in seinem Land zu leben, dieser Angriffskrieg ist absolut intolerabel und die entschiedene Unterstützung der westlichen Welt unverzichtbar.“

„Ich war 35 Jahre lang Soldat, und der Russe war unser Feind“, legt sofort Franz Ranzinger los, der zu den Zeiten des Kalten Krieges als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr gedient hat. Die Waffenlieferungen befürwortet er „unbedingt, aber das kam alles zu spät. Man hätte schon beim ersten Aufmarsch der russischen Truppen an der Grenze reagieren müssen. Die Ukraine muss sich wehren.“ Dabei, versichert der 62-Jährige, sei er eigentlich gegen jeden Krieg. Und ein Angriff auf Russland komme nicht infrage. Klaus Beer bekennt, dass er Ängste verspürt habe: „Anfangs vor einem atomaren Schlag. Jetzt nicht mehr, denn auch Putin weiß, dass er mit einem Gegenschlag rechnen muss. Was mich bewegt, ist das Leid der Menschen, die vor dem Nichts stehen.“ Die Waffenlieferungen sehe er gespalten, „aber ohne diese Unterstützung würden es die Ukrainer nicht schaffen und Putin seine imperialistischen Überfälle auf weitere Länder ausdehnen“. Beer ist sicher: „Putin wird verlieren, weil die westliche Welt ihn stoppt.“

„Alles ganz grauenvoll“, antwortet Sabrina Wingert auf das Stichwort Krieg in der Ukraine und empfindet großes Mitleid: „Diese armen Menschen.“ Sie ist nur froh, dass ihre drei erwachsenen Kinder offenbar trotzdem keine Angst vor der Zukunft haben: „Sie leben ihr Leben weiter, im März kommt unser zweites Enkelkind“, freut sich die 67-Jährige. Aber für sie ist dieser Krieg in der Ukraine „wie ein böser Traum, aus dem wir hoffentlich bald erwachen“.