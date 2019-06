Umfrage in Stuttgart

6 Einen Mangel an Postkarten gibt es nicht, doch viele greifen mittlerweile für Urlaubsgrüße her zum Smartphone. Foto: dpa

Ja, wer schreibt den heute noch Postkarten? Es sind viel mehr als man so denkt. Das zeigt auch eine Umfrage in Stuttgart. Diese finden Sie in der Bildergalerie.

Stuttgart - Wer schreibt denn heute noch Postkarten? Wenige Klicks genügen schließlich um Nachrichten mit Fotos abzusetzen. Laut Post sind im Jahr 2014 noch etwa 210 Millionen Postkarten deutschlandweit transportiert worden, waren es 2018 nur noch etwa 154 Millionen. Doch wer in den Urlaub fährt und Freunden oder Verwandten zu Hause eine Freude machen will, der greift noch immer zur Postkarte. Wir haben Passanten in Stuttgart gefragt, wie sie es mit dem Schreiben von Karten halten.