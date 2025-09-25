Umfrage in Baden-Württemberg: Vertrauen in Politik und Staat sinkt: „Da kommt etwas ins Rutschen“

Weniger Toleranz gegenüber Vielfalt, Zweifel an freier Meinungsäußerung. Auch in Baden-Württemberg werden die Menschen skeptischer, wie aus einer Umfrage der Bosch-Stiftung hervorgeht.
In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Vielfalt, Akzeptanz der politischen Entscheidungsträger und auf freie Meinungsäußerung auch in Baden-Württemberg signifikant verändert. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung der Robert-Bosch-Stiftung und der Constructor University Bremen im Rahmen des sogenannten „Vielfaltsbarometers zum Stand des Zusammenlebens“, deren Auswertung für das Land jetzt in Stuttgart vorgestellt wurde. Demnach sinkt die Zustimmung zu gesellschaftlicher Vielfalt in Baden-Württemberg deutlich. Gleichzeitig nimmt die Polarisierung im Land zu.