, aktualisiert am 11.06.2024 - 19:44 Uhr

So viel Urlaubsgeld zahlen Porsche, Mercedes, Bosch und Co.

Umfrage in Baden-Württemberg

1 Viele Arbeitnehmer haben es schon fest eingeplant. Wenn es dann auf dem Konto landet, freut man sich trotzdem: das Urlaubsgeld. Foto: IMAGO/blickwinkel/Steidi

Ein Zuschuss für die schönsten Wochen des Jahres ist Arbeitnehmern willkommen – aber nicht alle bekommen ein Urlaubsgeld. So viel zahlen Unternehmen im Südwesten.











Die schönsten Wochen des Jahres reißen oft ein tiefes Loch in die Kasse. Umso willkommener ist ein Zuschuss des Arbeitgebers. Doch den bekommen längst nicht alle. Weniger als die Hälfte der Beschäftigten (46 Prozent) in der deutschen Privatwirtschaft kann in diesen Wochen mit einem Urlaubsgeld rechnen. Dies ist das Ergebnis einer Online-Befragung des Internet-Portals Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung betreut wird. Vor einem Jahr hatte der Wert bei 47 Prozent gelegen.