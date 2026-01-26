Umfrage in Baden-Württemberg: Knappe Mehrheit gegen Wahlrecht für Jugendliche

Am 8. März dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme bei der Landtagswahl abgeben. Während die Jungen das mehrheitlich gut finden, kommt es bei einer Gruppe eher schlecht an.
In Baden-Württemberg hält es eine knappe Mehrheit der Menschen für falsch, dass bei der Landtagswahl am 8. März erstmals auch 16- und 17-Jährige mit abstimmen dürfen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 52 Prozent der Befragten an, dass sie das neue Wahlrecht in Baden-Württemberg in diesem Punkt für falsch halten. Für das Wahlrecht der Jugendlichen sprach sich gut ein Drittel der Befragten (37 Prozent) aus, 11 Prozent hatten keine Meinung zu der Frage.