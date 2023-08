1 Auch in Stuttgarter Bädern ist es zu Übergriffen und Randalen gekommen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Laut einer Umfrage leiden Freibad-Betreiber im Südwesten unter zunehmend gewaltbereiten Gästen. Viele nutzen demnach Sicherheitsdienste. Nicht der komplette Anstieg von Straftaten in den Bädern kann mit dem Corona-Effekt erklärt werden.









Die Aggressivität und Gewaltbereitschaft der Gäste in Freibädern ist laut einer Umfrage in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Diese Zwischenbilanz teilte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg, Necdet Mantar, am Montag in Kirchheim (Kreis Esslingen) mit. „Haus- und Badeordnungen werden bewusst missachtet und beim Einschreiten des Bäderpersonals wird dieses angeschrien, angepöbelt und beleidigt“, hieß es in einer Pressemitteilung. Das Ergebnis bezeichnete Mantar als erschreckend.