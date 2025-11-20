Umfrage im Kreis Ludwigsburg: Wir suchen den Ort mit der schönsten Adventsstimmung
Ob Schaufenster, heimischer Garten oder ganze Innenstädte: Wo kommt am meisten Adventsstimmung auf? Foto: Kathrin Klette

Lichterketten an Bäumen, Häusern und Straßen – manche Orte verbreiten in der Adventszeit eine besonders heimelige Atmosphäre. Aber wo ist die Stimmung am schönsten?

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt... oder eher Tausende? Schaut man sich Jahr für Jahr ab Ende November in den Straßen des Landkreises Ludwigsburg so um, kommt man aus dem Staunen oft nicht mehr heraus. Hier ein Ladengeschäft, das sein Schaufenster liebevoll geschmückt hat, da ein privater Garten, in dem sechs bunt leuchtende Rentiere einen Schlitten ziehen. Über den Straßen der Altstadt hängen leuchtende Girlanden, Lichterketten hängen in den Bäumen, ganze Innenstädte glitzern und blinken.

 

Die Menschen im Kreis versuchen auf unterschiedlichste Weise, die dunkle Jahreszeit ein wenig zu erhellen und Passanten in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Aber wo gelingt das besonders gut? Wir suchen die perfekten Orte, um sich in adventliche Stimmung zu versetzen – egal, ob ein einzelner Garten oder ganze Straßenketten. Welche Stadt oder Gemeinde im Kreis Ludwigsburg hat es euch angetan? Nennt uns gerne die zugehörige Straße und was euch dort so fasziniert.

 