Beim Heimat-Check unserer Zeitung erheben wir die Zufriedenheit mit den Lebensverhältnissen in den Stuttgarter Stadtbezirken. Einige Viertel erweisen sich als besonders engagiert.

So unterschiedlich die 23 Stuttgarter Stadtbezirke auch sind, eines scheint sie zu einen: Die Menschen, die dort wohnen, befassen sich eingehend mit ihrem direkten Lebensumfeld. Beim Heimat-Check unserer Redaktion fragen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, genau nach diesen Eindrücken – und bekommen sehr viel Rückmeldungen. Unsere Online-Umfrage hat vor einer Woche begonnen, fast 5500 Stuttgarterinnen und Stuttgarter haben sich bislang schon daran beteiligt.

Datenerhebung in 14 Kategorien

In den 14 Kategorien Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung, Energie und Klima fühlen wir dabei den Quartieren auf den Zahn. Je zwei Fragen werden pro Komplex gestellt und können auf einer Skala von 1 bis 10 beantwortet werden.

Lesen Sie auch

Dieses Angebot haben bereits auch mehr als 500 Menschen aus dem Stadtbezirk West wahrgenommen. Das einwohnerstarke Quartier liegt damit an der Spitze bei den Abstimmungszahlen. Es folgen Bad Cannstatt (485 Teilnehmerinnen und Teilnehmer) sowie Vaihingen (454).

Noch bis zum 21. Mai sammeln wir die Rückmeldungen von Stammheim bis Plieningen und von Vaihingen bis Obertürkheim ein. Danach schließt sich eine Auswertungsphase des umfangreichen Datenmaterials an. Von Mitte Juni an analysieren wir die Zahlen und stellen die Ergebnisse in einer großen Serie vor.

Gewinne winken

Wer sich an der Umfrage beteiligt, hat Chancen auf einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen inklusive einer Übernachtung im Europa-Park in Rust sowie zehnmal je eine Erlebnis-Card. Genießen Sie einmalig freien Eintritt bei Leistungsattraktionen in der gesamten Region Stuttgart.