Beim Heimat-Check unserer Zeitung wollen wir es wissen: Wie gern leben Sie in ihrem Stadtbezirk in Stuttgart? Was fehlt in Ihrer unmittelbaren Umgebung zu ihrem Glück? Was läuft in der Nachbarschaft richtig gut und könnte beispielgebend auch für andere Viertel in der Stadt sein? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen.

Den Bürgern auf den Zahn fühlen

Mehr als 600 000 Menschen leben in der Landeshauptstadt Stuttgart – verteilt auf 23 Stadtbezirke von Stammheim im Norden bis Plieningen im Süden auf den Fildern, vom Westen bis nach Obertürkheim im Osten. So unterschiedlich das Umfeld in den verschiedenen Stadtbezirken ist, so unterschiedlich sind auch die Menschen und ihre Lebensumstände. Wir wollen ihnen und der Stadt in den kommenden Wochen auf den Zahn fühlen und dabei in Erfahrung bringen, wie wohl sich die Einwohnerinnen und Einwohner in ihrer unmittelbaren Umgebung fühlen.

Unsere Zeitung ruft deswegen den Heimat-Check aus. Drei Wochen haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Zeit uns über ihre Befindlichkeiten aufzuklären. In einer Region, deren Bewohnern nachgesagt wird, dass Bruddeln zum Lebensgefühl gehört und man sich mit dem Lob eher schwertut, sind wir gespannt, welchen Blick die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihr unmittelbares Lebensumfeld werfen.

Nur noch 79 Prozent leben gern in Stuttgart

Zuletzt ging die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt zurück. Das jedenfalls ist eines der Ergebnisse der Bürgerumfrage, die in regelmäßigen Abständen von der Stadtverwaltung durchgeführt wird. Im Jahr 2021 gaben „nur“ noch 79 Prozent der Befragten an, gern in Stuttgart zu leben. Das ist der schlechteste Wert, seit die Stadt 1995 damit begonnen hatte, die Einwohnerinnen und Einwohner zu befragen. Der Höchstwert mit 88 Prozent wurde 2007 erreicht. Seitdem geht es mit leichten Schwankungen kontinuierlich bergab mit der Zufriedenheit der Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Das meiste Lob gab es von den Befragten für die Einkaufs- und die Verdienstmöglichkeiten in der Stadt. Das Schlusslicht bildete der Wohnungsmarkt, der vielen erhebliche Sorgen bereitet.

Aber woran liegt, abgesehen von der mitunter schwierigen Suche nach einer Bleibe, dieses zunehmende Fremdeln mit dem Lebensumfeld in der Landeshauptstadt, die wirtschaftlich gut dasteht? Gibt es Bereiche, in denen die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Bezirk besonders groß ist? Womit kann Stuttgart weiterhin bei seiner Bevölkerung punkten? Und gibt es lokale Unterschiede zwischen den 23 Stadtbezirken? Was freut den Menschen in Münster, was ärgert den Vaihinger?

Die Umfrage zielt aufs direkte Lebensumfeld

Anders als die Bürgerumfrage des Rathauses, die stadtweite Ergebnisse hervorbringt, möchte unsere Zeitung nun wissen, wie die Stuttgarterinnen und Stuttgarter über ihr direktes Lebensumfeld, den Stadtbezirk, in dem sie wohnen, denken. Der Heimat-Check, so der Name unserer Umfrage, soll zeigen, wo nach Ansicht der Bewohner alles in Butter oder wo hingegen noch reichlich Luft nach oben ist. Bei der Online-Erhebung, die heute beginnt, fragen wir Ihre Meinung in 14 Kategorien ab. Diese sind mindestens so vielfältig, wie es die Stadt selbst ist. Es geht dabei um die Themenkomplexe Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung/Energie/Klima. In diesen Kategorien werden jeweils zwei Fragen gestellt. Die können auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewertet werden. Eine Internetseite ist dafür von unserem Partner, der Agentur Umfrageheld, eingerichtet worden.

Wo fehlt ein Mobilitätsangebot?

Es ist uns bewusst, dass diese Umfrage keinen Anspruch auf repräsentative Genauigkeit erheben kann, aber ein Indikator, wie das Leben in den 23 Stadtbezirken wahrgenommen wird, liefert sie auf alle Fälle – interessante Erkenntnisse mit eingeschlossen. Wer sagt denn, dass es sich in den vermeintlich gutsituieren Bezirken besser lebt als dort, wo das Leben weniger unbeschwert verläuft? Wo können sich die Menschen besonders mobil verhalten, und wo fehlt ihnen dazu schlicht das Angebot? Wo fühlen sich Familien gut aufgehoben und wo weniger?

Der Ausgangspunkt für eine Diskussion

An der Umfrage können sich alle beteiligen und ihre Meinung zu den genannten Kategorien jeweils für ihren Stadtbezirk abgeben. Vom 17. Juni an werden wir die Ergebnisse in einer großen, 14-teiligen Serie vorstellen. Kategorie für Kategorie blättern wir die Rückmeldungen aus dem Stadtgebiet auf, analysieren die Ergebnisse, ordnen sie ein und verzeichnen Reaktionen darauf. Die Ergebnisse sollen Ausgangspunkt einer Diskussion über das Leben in dieser Stadt sein.

Neben den Antworten in den vorgegebenen Kategorien haben Sie überdies die Möglichkeit, uns in einem frei beschreibbaren Feld auch Hinweise auf besonders drängende Probleme oder nachahmenswerte Beispiele gelungener Aspekte in Ihrem Stadtbezirk zu übermitteln.

Die Stadt Stuttgart lebt von ihren Einwohnern, sie lebt davon, dass die Menschen sich engagieren und einbringen. Unser Heimat-Check bietet dazu eine Möglichkeit. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserer Umfrage – und sind jetzt schon sehr auf die Ergebnisse gespannt, die am Ende stehen. Sie erlauben eventuell einen neuen Blick, aber ganz gewiss einen differenzierten Blick auf die Landeshauptstadt. Sagen Sie uns offen Ihre Meinung über ihr persönliches Lebensumfeld – machen Sie den Heimat-Check Stuttgart!

