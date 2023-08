So hat Degerloch bei seinen Bewohnern abgeschnitten

1 Degerloch landet beim Heimat-Check unserer Zeitung ganz vorne. Foto: Lichtgut//Leif-Hendrik Piechowski

Beim Heimat-Check unserer Redaktion haben wir ein Stimmungsbild in den Stuttgarter Stadtbezirken erhoben. In 14 Kategorien bewerteten die Teilnehmer ihr direktes Lebensumfeld. Aber wie wurde vor Ort konkret abgestimmt? Hier das Ergebnis für Degerloch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Degerloch liegt in Stuttgart ganz oben. Das gilt für die geografische Lage aber auch für das Ergebnis des Heimat-Checks unserer Zeitung. Bei dem Online-Stimmungsbild in den 23 Stadtbezirken schloss Degerloch ab besten ab. In den 14 Kategorien, die auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewertet wurden, kommt Degerloch auf einen Durchschnittswert von 6,73. Für die Gesamtstadt beträgt der Wert 5,84.