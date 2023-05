1 Bietet den Menschen in Stuttgart ihre Stadt genug grün? Foto: Imago//Wolfgang Diederich

Wie nehmen die Stuttgarterinnen und Stuttgarter ihr direktes Lebensumfeld wahr. Unsere Redaktion ergründet das bei der Online-Umfrage Heimat-Check. Es bleibt noch gut eine Woche für die Teilnahme.









Wie sauber ist es in Degerloch? Wie sicher fühlen sich die Stammheimer? Wie wird das Vereinsangebot in Untertürkheim wahrgenommen? Unsere Redaktion will wissen, wie die Stuttgarterinnen und Stuttgarter ihr direktes Lebensumfeld wahrnehmen. Die Daten dazu sammeln wir in der Online-Umfrage Heimat-Check. Noch gut eine Woche lang kann abgestimmt werden.