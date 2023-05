Wie lebt es sich in den 23 Stadtbezirken Stuttgarts? Das ist die Frage, die beim Heimat-Check unserer Redaktion über allem steht. Seit vergangenen Samstag und noch bis zum 21. Mai ist die Seite zur Online-Umfrage erreichbar. Ein Angebot, von dem in den ersten Tagen bereits mehr als 4000 Menschen Gebrauch gemacht haben. Die Resonanz unserer Leserinnen und Leser auf die Aktion unserer Zeitung ist enorm.

14 Kategorien werden abgefragt

In 14 Kategorien stellen wir je zwei Fragen, die auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 10 (gut), beantwortet werden können. Es geht um die Themen Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung, Energie und Klima.

Zudem besteht die Möglichkeit, uns frei formulierte Antworten, Anregungen und Hinweise zu hinterlassen. Wichtig ist dabei, nochmals den betreffenden Stadtbezirk zu nennen, damit wir die Antworten korrekt zuordnen können.

Bis zum 21. Mai sammeln wir die Antworten ein. Danach schließt sich eine Auswertungsphase an. Von Mitte Juni an arbeiten wir die Ergebnisse in einer großen Serie auf, die in der gedruckten Zeitung wie auch auf unseren Internetseiten nachzulesen ist.

Gewinne winken

Wer sich an der Umfrage beteiligt, hat zudem Chancen auf einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen inklusive einer Übernachtung im Europa-Park in Rust sowie zehnmal je eine Erlebnis-Card – genießen Sie einmalig freien Eintritt bei Leistungsattraktionen in der gesamten Region Stuttgart.