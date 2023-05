Wie lebt es sich in den 23 Stadtbezirken der Landeshauptstadt Stuttgart? Der Heimat-Check unserer Zeitung will dem nachgehen. Seit etwas mehr als einer Woche und noch bis zum 21. Mai läuft unsere unserer Online-Umfrage.

14 Kategorien werden abgefragt

Es werden jeweils zwei Fragen in 14 Kategorien gestellt, die auf einer Skala von 1 bis 10 beantwortet werden können. Es geht um die Themen Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung, Energie und Klima.

Den Stuttgarterinnen und Stuttgartern ist es ein Bedürfnis, sich zu den genannten Themen zu äußern. Die Resonanz nach etwas mehr als einer Woche ist groß. Wer mag, gibt bei der Umfrage auch etwas Persönliches von sich preis. Bisher sind die Frauen bei der Umfrage etwas aktiver als die Männer. Mit 51,04 Prozent haben sie bei den Antworten die Nase vorne.

Wenn der Umfragezeitraum am 21. Mai nach drei Wochen endet, werten wir die eingegangenen Antworten aus. Sie werfen ein Schlaglicht auf die Stimmungslage der so unterschiedlichen Stuttgarter Stadtbezirke. Die Ergebnisse präsentieren wir von Mitte Juni an in einer großen Umfrage.

Preise winken

Die Mühen der Online-Umfrage sollen – über die daraus gewonnenen Erkenntnisse hinaus – nicht umsonst gewesen sein. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen inklusive einer Übernachtung im Europa-Park in Rust sowie zehnmal je eine Erlebnis-Card für freien Eintritt bei Attraktionen in der gesamten Region Stuttgart.