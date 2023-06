5 Wie lebt es sich – beispielsweise – in Esslingen? Foto: Roberto Bulgrin

Wie lebt es sich in den Städten und Gemeinden der vier Landkreise Böblingen, Esslingen, Rems-Murr und Ludwigsburg? Wo haben die Kommunen rund um Stuttgart ihre Stärken? Wo sehen die Bewohnerinnen und Bewohner noch Verbesserungsbedarf? Das wollen wir mit unserem großen Heimat-Check für die Region Stuttgart ergründen. Vom 10. Juni an noch bis zum 2. Juli können Leserinnen und Leser an unserer Online-Umfrage teilnehmen. Die Umfrage knüpft ganz direkt an den mit mehr als 11 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr erfolgreichen Heimat-Check für Stuttgart an, den wir im Mai durchgeführt haben und dessen Ergebnisse wir in den Wochen vom 15. Juni an ausführlich vorstellen wollen.