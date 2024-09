Umfrage-Desaster: Der große Fehler der Grünen

1 Kein leichter Stand: Robert Habeck im Wahlkampf im Osten der Republik Foto: dpa/Jan Woitas

35 Prozent der Menschen wollen die Grünen auf keine Fall wieder in der Regierung sehen – ein gefährlicher Wert für die Partei. Die heftige Ablehnung gegen die Partei hat auch mit einem wichtige Fehler zu tun, kommentiert Tobias Peter.











Es ist ein krasser Wert. 35 Prozent der Deutschen wollen laut einer Allensbach-Umfrage auf keinen Fall, dass die Grünen an der nächsten Bundesregierung beteiligt sind. Eine größere Ablehnung erfährt in dieser Frage nur die AfD. Selbst beim neuen Bündnis Sahra Wagenknecht ist die Aversion der Wähler gegen eine Regierungsbeteiligung nicht so groß. Das ist eine verheerende Entwicklung für die Grünen, die schon lange eine durch und durch staatstragende Partei sind. Und die – anders als die um ihre Existenz kämpfende FDP – die Ampelkoalition im vergangenen Jahr jedenfalls nicht durch ständige Konfliktsuche beschädigt haben.