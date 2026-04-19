Umfrage des Tierschutzbundes: Höhere Tierarztkosten belasten Tierheime

2022 sind die Gebühren für die Behandlung von Tieren geändert worden. Das hat spürbare Auswirkungen, wie eine Umfrage des Tierschutzbundes zeigt.
Berlin - Tierheime in Deutschland haben einer Umfrage zufolge mit den Folgen höherer Kosten für die Behandlung von Tieren zu kämpfen. Das teilte der Deutsche Tierschutzbund nach einer eigenen Erhebung mit. Demnach gaben fast 80 Prozent der befragten Einrichtungen an, die Kosten seien seit 2022 um 30 bis 50 Prozent gestiegen, teils auch mehr. Am 22. November 2022 war eine neue Gebührenordnung der Tierärzte in Kraft getreten.