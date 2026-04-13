Nach Starkregen und Hochwasser 2024 startet der Landkreis eine große Umfrage. Bürger sollen mitentscheiden, wie Klimaschutz und Anpassung konkret aussehen sollen.
Der Klimawandel ist im Rems-Murr-Kreis keine abstrakte Größe mehr, sondern greift spürbar in den Alltag ein. Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller, aufgeweichte Böden – die Starkregen- und Hochwasserereignisse des Jahres 2024 haben gezeigt, wie verletzlich die Region ist. Vor diesem Hintergrund hat das Landratsamt nun einen neuen Anlauf gestartet, um Klimaschutz und Klimaanpassung systematisch voranzubringen, wie es in einer Mitteilung heißt.