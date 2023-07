1 Rund um den Feuersee gibt es nachts viele schlecht beleuchtete Ecken. Foto: Tilman Baur

Eine Umfrage unter 764 Schülerinnen zwischen elf und 19 Jahren deutet auf großen Nachholbedarf im Stuttgarter Westen hin. Der Feuersee und die Elisabethenanlage werden nachts zu Angsträumen für junge Frauen.









S-West - Viele Bezirksbeiräte haben schockiert auf die Ergebnisse einer Umfrage des Jugendrats Stuttgart-West reagiert. Dessen Mitglieder wollten wissen, wie sicher sich Mädchen und junge Frauen im Alter zwischen elf und 19 Jahren im Bezirk fühlen und befragten dabei 764 Schülerinnen in acht Schulen anhand eines Fragebogens. Mailu Niehaus und Malte Kruth vom Jugendrat stellten die Ergebnisse in der vergangenen Sitzung vor und ernteten einige lange Gesichter in den Reihen der Lokalpolitiker.