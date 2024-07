Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks: Viele Kinder fühlen sich auf Schulweg unsicher

1 Laut einer Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks fühlen sich viele Kinder auf ihrem Schulweg nicht sicher. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Aus einer Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks geht hervor, dass etwa sich ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen auf ihrem Schulweg unsicher fühlen.











In Deutschland fühlen sich laut einer Studie knapp ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen auf dem Schulweg unsicher. In Orten mit über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern steigt diese Zahl auf ein Viertel der Kinder. Das geht aus einer am Montag in Berlin vorgestellten Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks, des ökologische Verkehrsclubs VCD und des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hervor.