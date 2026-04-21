Umfrage der IHK: So trifft der Iran-Krieg die Wirtschaft in Baden-Württemberg

Der Iran-Krieg dauert bereits mehr als sieben Wochen. Verbraucher bekommen die Folge an der Zapfsäule zu spüren. Und auch vielen Unternehmen macht der Konflikt zu schaffen.
Die Folgen des Iran-Kriegs sind für die Unternehmen in Baden-Württemberg zunehmend spürbar. In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) gaben 85 Prozent der befragten Betriebe im Land an, branchenübergreifend durch den Konflikt beeinträchtigt zu sein. Zwischen dem 13. und 15. April 2026 beteiligten sich 372 Südwest-Firmen an der Erhebung.