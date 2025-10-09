Umfrage der IHK Region Stuttgart: Azubis wünschen sich vor allem Job-Sicherheit – und genügend Freizeit

Die 15- bis 25-jährigen Azubis in der Region Stuttgart wünschen sich vor allem Stabilität – und eine gute Work-Life-Balance. Doch passen die Wünsche zum kriselnden Arbeitsmarkt?
Wenn es um den künftigen Beruf geht, scheuen die meisten Azubis in der Region Stuttgart das Risiko. Ein sicherer Arbeitsplatz und genügend Freizeit neben dem Job zählen zu den wichtigsten Erwartungen. Das folgert eine Umfrage der IHK Region Stuttgart unter 1300 Auszubildenden in IHK-Berufen, die sich vor allem auf die Werte der 15- bis 25-Jährigen und ihre Zufriedenheit in der Lehre fokussierte.